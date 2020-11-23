İrini Operasyonu'ndan Türk gemisinin aranmasına dair açıklama

Komuta merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu'ndan Akdeniz'de Türk gemisine yönelik denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Geminin Türkiye'nin izni alınmadan aranmaya başlandığını kabul eden İrini Operasyonu, izin verilmediğinin bildirilmesinin ardından aramanın durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Dün 22 Kasım öğleden sonra İrini Operasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2292 (2016) ve 2526 (2020) sayılı kararlarının uygulanması çerçevesinde, 'Roseline A' isimli Türk bayraklı genel kargo gemisine çıktı ve Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin incelemelerde bulundu" denildi.

Geminin Türkiye Yarımca'dan 20 Kasım'da çıkıp Libya'da Misrata'ya gittiği belirtilen açıklamada, İrini Operasyonu'nun ilgili BMGK kararlarına uygun olarak bayrak devletinin onayını almak için "iyi niyetle çaba sarf ettiği" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkan ekibe yönelik işbirliğine açık bir tavır sergiledi. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme bulgusuna rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı" denildi.

İrini Operasyonu'nun başlangıcından beri 5. kez bir gemiye çıkarak incelemede bulunduğu belirtilen açıklamada "Uluslararası sulardaki bu faaliyet Operasyonun yetkisinin bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.