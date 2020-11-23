Dışişleri Bakanlığı: Gemimize suçlu muamelesi yapılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Libya yolundaki Türk gemisinin Alman fırkateyni tarafından durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır.