İngiltere Suudi Arabistan'a yeniden silah ihracatı yapabilecek

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satabilmesine yönelik mahkeme kararının çıktığını duyurdu.

Ülkede geçen yıl Temyiz Mahkemesi, İngiltere hükümetinin Suudi Arabistan'a silah satışını onaylayarak hukuku çiğnediği hükmüne varmıştı.

İngiltere'de aktivistler, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların Yemen'deki savaşta insan hakları ihlallerinin yaşandığı sırada kullanıldığına dair ellerinde kanıt olduğunu belirtmişlerdi.

Geçen yılki mahkeme kararıyla İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasaklanmamış, ancak satış lisansı verme etkisi ertelenmişti.

Truss, "Hükümet, hukuki değerlendirmelerin ardından satış yetkisini doğru yasal zeminde yeniden aldı" açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Truss, "Böylece Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanılma ihtimali olan silahların satışına ilişkin yeni lisans verememe hükmü ortadan kalktı" dedi.

İngiltere hükümetine yönelik söz konusu dava, küresel silah ticaretini engellemeyi amaçlayan ve Suudi Arabistan'a satılan İngiliz silahlarının Yemen'de kullanıldığını savunan Silah Ticaretine Karşı Kampanya adlı hareket tarafından açılmıştı.

Truss, hukuki değerlendirme sonucunda, Suudi Arabistan'la ticaretin Uluslararası İnsan Hakları Hukuku'na ters düşmediği sonucuna varıldığını belirtti.

Truss, "Bu çerçevede, Suudi Arabistan'a silah ve askeri ekipman satışının uluslararası insan haklarının ihlali konusunda bir risk teşkil etmediğini sanıyorum" diye konuştu.