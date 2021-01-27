Twitter, Hindistan'da köylü direnişine destek veren 550 hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, Hindistan'da tarımda özelleştirme yasalarının geri çekilmesi için direnen çiftçilerin dün başkent Yeni Delhi'ye girmesinin ardından direnişe destek veren 550 hesabı askıya aldı.
İki aydır Yeni Delhi girişinde direnişlerini sürdüren çiftçiler dün Hindistan'ın Cumhuriyet Günü'nde başkente girmiş ve barikatları aşarak kentin önemli simgelerinden Kızıl Kale'ye tarım birliklerinin bayrağını dikmişti.
Dünkü gösterilerde çıkan çatışmalarda bir çiftçi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.