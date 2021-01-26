Hindistan'da çiftçiler Yeni Delhi'nin Kızıl Kale meydanına ulaştı

Hindistan'da geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve 250 milyon çiftçinin ve işçinin katıldığı özelleştirme karşıtı eylemler sürüyor.

Çiftçiler, Hindistan Cumhuriyet gününde traktörlerle barikatları yıkarak Yeni Delhi'nin tarihi meydanı Kızıl Kale'ye ulaştı.

Burada Moğollar tarafından inşa edilen tarihi anıta tırmanan işçilerin buraya sarı Sih bayrağı asmaya çalıştığı görüldü.

Yerel kaynaklar, Kızıl Kale meydanının traktör ve çiftçilerle dolup taştığını ve buradaki polis sayısının eylemcilere karşı yetersiz kaldığını aktardı.

Meydan ulaşan çiftçilerin müzikler eşliğinde "Herkes Kızıl Kale'ye gelsin" diye slogan attığı görüldü.

Her yönden Kızıl Kale'ye ulaşmaya çalışan Hindistanlı çiftçilerin kentin belli bölgelerinde polisle çatıştığı, ve bazı işçilerin polis müdahalelerini aştığı kaydedildi.

Daha fazla polis ve güvenlik gücünün Kızıl Kale'de konuşlandırılmasının ardından çiftçiler, Başbakan Narendra Modi'ye mesaj vermek istediklerini belirterek bölgeden ayrılmayı kabul etti. Ancak çiftçilerin meydandan ayrılırken polisin yeniden müdahale ettiği ve tarafların yeniden çatıştığı bildirildi.

Çiftçilerin yaklaşık 2 aydır Yeni Delhi'ye girmesine izin verilmiyordu. Çiftçilerin çoğunluğu, Yeni Delhi'ye komşu olan Punjab, Haryana, Uttarakhand ve Uttar pradesh eyaletlerinden geliyor.

Hindistan'da çiftçiler, üç Yasa’nın Eylül ayında yürürlüğe girmesinden bu yana eylemler düzenliyor. Söz konusu yasa, özelleştirmelerin teşvikini ve hükümetin tarımsal desteğinin kaldırılmasını öngörüyor.