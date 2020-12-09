Hindistan’da çiftçilerin direnişi sürüyor, hükümet ‘ince ayar’ peşinde

Hindistan’da başta başkent Yeni Delhi’ye çıkan yollar olmak üzere birçok kentte ana yolları kapatan çiftçilerin yeni tarım yasalarına karşı direnişi sürüyor.

Hindistan hükümeti tarımda tekellerin egemenliğini artıracak düzenlemelerden, geçen Cuma günü yapılan ilk görüşmelerde geri adım atmamıştı. Çiftçi sendikaları ile hükümet arasında ikinci görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre Hindistan hükümetinden yetkililer sözkonusu 3 yasanın geri çekilmesinin sözkonusu olmadığını ancak yasalara “ince ayar” getirecek bazı değişiklikler önereceklerini söyledi.

Buna göre Tarım Bakanlığı’ndan bir yetkili “Değişikliklere açığız ama yasaların tamamen geri çekilmesi imkansız” dedi. Bir başka hükümet temsilcisi ise 30 çiftçi sendikası ile yapacakları görüşmede üç yasada “ince ayar” tekliflerini sunacaklarını söyledi.

Hindistan’da çiftçiler tarımda özelleştirme, tekellerin egemenliği ve gıda güvenliğinin tehlikeye atılmasıyla sonuçlanacak 3 yasanın da geri çekilmesini talep ediyor.

Tüm Hindistan Çiftçileri Birliği Genel Sekreteri Hannan Mollah üyelerinin direnişi yoğunlaştırmayı gündeme aldıklarını söyledi.

26 Kasım'da 250 milyon işçinin genel greve çıktığı ülkede çiftçiler başkent Delhi’ye giden tüm yollar başta olmak üzere ülke genelinde demiryolları ile otoyolları kapatmıştı.

Yaklaşık bir haftadır yüz binlerce çiftçi Delhi’ye giden üç anayolda polis barikatlarının önünde oturma eylemi yapıyor.