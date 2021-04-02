25 gün yatak sırası beklediğini söyleyen Aslı Özkısırlar yaşamını yitirdi

İzmir'de takı yapıp satarak geçimini sağlamaya çalışan Aslı Özkısırlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak hastanede yer bulamadığını söylemişti. Özkısırlar’a 2 gün önce hastanede yer bulundu. Bu süreçte iki kez kalbi duran Özkısırlar, bu sabah yaşamını yitirdi.

'Romatizmal hastalığı vardı'

TELE1'den Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, Özkısırlar’ın ailesi genç kadının romatizmal hastalığı olduğunu söyledi. Özkısırlar’ın ailesi şöyle konuştu:

"Bozyaka Araştırma Hastanesi’nde bir doktor vardı. 25 gündür yatak bulamıyordu. Durumu kötüydü. Doktorlar da bunu söyledi. Bu süreçte nefesi kesildi ve ciğerleri su topladı. Durumu ağırlaşınca Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orada yoğun bakıma kaldırıldı. Orada da yer olmadığı için Ege Yaşam Hastanesi’nde kaldırıldı. Durumu giderek kötüleşti. Bu sabah da vefat etti. Romatizmal bir hastalığı vardı. Kısa bir süre önce de stent takıldı."

'Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu'

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten ise "3-4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Aslı’nın mikrobik bir rahatsızlığı vardı. 90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi" dedi.

Geçimini takı yapıp satmaya çalışan Özkısırlar’ın İzmir’de bulunan takı tezgahına yakınları tarafından çiçekler bırakıldı. Özkısırlar, Altındağ’da bulunan Kokluca Mezarlığı’na defnedilecek.

'Bir insanın göz göre göre öldürülmesinin hesabını kim verecek?'

Özkısırlar'ın ölümüne sosyal medyada tepki gösterildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, "Kronik rahatsızlığı olan genç bir insanın günlerce çabaladığı halde 'yer yok' denilerek göz göre göre öldürülmesinin hesabını kim verecek? Sağlık Bakanı, AKP Genel Başkanı, parası olmayanı öldüren özel hastane merkezli sağlık sistemi, sermaye düzeni?" diye yazdı.

Kronik rahatsızlığı olan genç bir insanın günlerce çabaladığı halde "yer yok" denilerek göz göre göre öldürülmesinin hesabını kim verecek? Sağlık Bakanı, AKP Genel Başkanı, parası olmayanı öldüren özel hastane merkezli sağlık sistemi, sermaye düzeni?#AslıÖlmediÖldürüldü — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) April 2, 2021

Özkısırlar’ın hastaneye yatmadan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok.

Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım. — Aslı Tezgah Lobisi (@taki_tezgahi) March 24, 2021