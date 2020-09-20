Eski diplomata casusluk suçlaması

Eski diplomat ve Brüksel merkezli AB-Asya Merkezi direktörü Fraser Cameron hakkında, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ve Çin ordusu için çalışan Çinli muhabirlerle bağlantıları nedeniyle Belçika güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sputnik’in The Sun gazetesine dayandırdığı habere göre, İngiliz istihbarat örgütü MI5 ve Belçika güvenlik güçleri Cameron’un Çin’deki Avrupa kurumlarına ilişkin gizli siyasi ve ekonomik verileri binlerce avro karşılığında Çin’e verdiğinden şüpheleniyor.

14 yıl boyunca Avrupa Komisyonu’nda görev yapan Cameron, hakkındaki suçlamaları ‘‘saçma’’ ve ‘‘temelsiz’’ diyerek reddederken, AB-Asya merkezindeki görevi gereği çok sayıda Çinli ile irtibat kurduğunu ve bunlardan bazılarının ikili görevleri olabileceğini, ancak 15 yıl önce resmi görevlerini bıraktığını ve hassas bilgilere erişiminin olmadığını savundu.

Cameron, Çin’den aldığı tek mali kaynağın, AB-Çin ilişkileri ile ilgili etkinliklerin giderlerini karşılamak için Çin’in AB elçiliği tarafından verilen küçük bir yıllık hibe olduğunu dile getirdi.

Casusluk Belçika hukukuna göre suç teşkil etmese de, Brüksel’in Cameron’un temaslarının Avrupalı yetkililer için bir risk oluşturabileceği endişesiyle soruşturma başlattığı belirtildi.