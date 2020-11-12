Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar: 10 muhalefet lideri gözaltına alındı

Bakü'yle imzalanan ateşkesin ardından Ermenistan'da protestocular, başkent Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle bir araya geldi.

Protestolar sırasında 10 muhalefet liderinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında eski Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Artur Vanetsyan'ın da olduğu kaydedildi.

Hükümetten açıklama

Protestoların ardından açıklama yapan koalisyon hükümeti, "ülkede istikrarı tehdit edecek herhangi bir meclis toplantısına katılmayacağını" açıkladı.

Açıklamada, "'Benim Adımım' koalisyonu, bazı sorulara yanıt arayan toplumun, bu soruların yanıtlarını alacağından emin. Aynı zamanda, koalisyon, Ermenistan'da istikrarı ve onu savunanları tehlikeye atacak toplantılara katılmayacaktır" denildi.

Gösteriler ve polis müdahalesi devam ediyor

Polisin, başkentte devam eden protestolara müdahaleyi sürdürdüğü kaydedildi. Protestolar sırasında gözaltına alınanların Ulusal Güvenlik Servisi'nin genel merkezine götürüldüğü bildirildi.