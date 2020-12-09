Ekmekçioğulları Metal Kimya işçileri üretimi durdurdu

Çorum’da Ekmekçioğulları Metal-Kimya fabrikasında işçiler, sendika üyesi olan arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabul etmeyerek üretimi durdurdular.

Ekmekçioğulları işçileri, Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olmaları ve sendikanın işçileri temsil etme çoğunluğunu kazanması sonrasında gece ve sabah vardiyalarında işten çıkarıldı. “İşten çıkarmalar yasaklandı” nutuklarının atıldığı salgın döneminde patronlar işten çıkarmak için 4857 sayılı kanunun 25/2 fıkrasını gerekçe gösterebiliyorlar. Yani “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçe göstererek işçi çıkarabiliyorlar.

Patronlar için, işçilerin sendikalı olması ve işyerinde yetki alacak kadar örgütlenmeleri “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak” ile eş anlamlı olacak ki sabah vardiya girişinde işçiler retina okuyucudan geçemedikleri için işten çıkarıldıklarını öğrenmiş oldular.

İşten çıkarılan işçiler soL'a konuştu.

Ne kadar zamandır Ekmekçioğlu Metal Fabrikasında çalışıyorsunuz?

10 yıldır Ekmekçioğulları Metal-Kimya Fabrikasında çalışıyorum.

Neden işten çıkarıldınız?

Sendikaya üye olduğumuz için dün akşam saat 10’dan gece 2’ye kadar 15-20 arkadaşımıza işten çıkarıldıklarına dair mesaj gönderildi.

Sizlere işten çıkarılma gerekçesi olarak ne söylendi?

Kimi arkadaşlarımıza performans düşüklüğü, kimi arkadaşlarımıza kötü ahlak ve yüz kızartıcı suç öne sürülerek işten çıkarıldılar

Sendika üyesi olmayanlar da işten çıkarıldı mı?

Sadece sendikaya üye olanlar işten çıkarıldı.

Kaç kişi işten çıkarıldı?

50 kişinin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz.

Fabrikada kaç kişi çalışıyor?

Toplam 177 kişi çalışıyor.

MESS'ten üstü kapalı tehdit

İşten çıkarılan işçiler, üretimi durduran işçilerin örgütlü olmasından rahatsız olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) avukatının fabrikaya geldiğini ve kendilerini korkutmaya çalıştığını, üstü kapalı tehdit ettiğini söylediler.

Birçok işçi kanındaki kurşun seviyesi yüksek olduğu için tedavi görüyor

İşçiler fabrikada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin yetersiz olduğunu, çalışma koşullarından ötürü birçok arkadaşlarının kandaki kurşun seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle tedavi gördüğünü, bu süreçten önce 17 arkadaşlarının daha işten çıkarıldığını, çıkarılma nedenininse kanlarındaki kurşun seviyesinin düşmemesi ve tedavi süresinin uzaması olduğunu söylediler.

Çalışma koşullarının kötü olduğunu havalandırmanın yeterli olmadığını söyleyen işçiler, sendikalı olma fikrinin yaşadıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak ve haklarını korumak istedikleri için çıktığını söylediler.

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