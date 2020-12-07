Hani yasaktı? Ardahan'da 57 KÖYDES işçisi işten çıkarıldı

Ardahan İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi’nde (KÖYDES) çalışan 57 işçi, işten çıkarıldı. İşçiler Mülkiye müfettişlerince 2018 yılında yapılan, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişini düzenleyen 696 sayılı KHK kapsamında olmadığı yönündeki değerlendirmeye dayanarak işten çıkarıldı.

ANKA'nın haberine göre işçilere 4 Aralık 2020 günü işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. Mesai saati bitimine 1 saat kala araçlarından indirilen işçilere, “İşten çıkarıldınız” denildi. İşten çıkarmalar koronavirüs pandemisi nedeniyle işten çıkarmanın yasak olduğu bir dönemde yapıldı.

Ardahan Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, daha önce taşeronda çalışan işçilerin kadrolu olarak işe alınmasının mevzuata aykırı olduğu yönünde Mülkiye müfettişi raporu bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şartları taşımayan ve hak sahibi olmayan kişilerin İl Özel İdaresi Personel A.Ş.’de istihdam edilmelerine ilişkin yapılan işlemin 375 sayılı KHK’nın geçici 23’üncü ve 24’üncü maddesine aykırı gerçekleştirildiği yönünde tespite yer verilmiştir.”

İşçilerden protesto eylemi

Bu duruma tepki gösteren işçiler ise protesto eylemi yaptı. İşçiler işleri geri verilmediği takdirde Ankara’ya gideceklerini açıkladılar. Gece gündüz Ardahan halkına hizmet ettiklerini, ailelerinden uzak kaldıklarını belirten işçiler “Sonucu böyle olmamalıydı” dediler.

'Pandemide devlet işçi çıkarıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen işçiler, “Pandemi döneminde işçi çıkarılmayacağı söyleniyor, bırakın özel sektörü devlet kurumundan işçi çıkarılıyor” diyerek çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Baro Başkanı Yıldız: İdare bu yanlıştan dönmeli

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin ardından 57 işçinin de kadroya alındığını, ancak 2018 yılında düzenlenen Mülkiye müfettişi raporuna dayanarak, işçilerin işten çıkarıldığını söyledi. Yıldız bu işçilerin işten atılmasını ‘hukuki hata’ diye değerlendirerek, “Ardahan İl Özel İdaresi bu işçileri kendi işinde istihdam ettiği için kadroya geçirildi. Raporda ise işçilerin kadroya geçme haklarının olmadığı belirtiliyor. Bu gerekçeyle işçilerin iş akitleri sonlandırıldı. Pandemide istihdam sıkıntısı değerlendirildiğinde, 57 aile ve çevresi ciddi anlamda mağduriyet yaşayacak” diye konuştu.

Yıldız, Ardahan’daki işçilerin de 696 sayılı KHK kapsamında olduğunu vurgulayarak, “İşçilerin mağduriyetinin pandemi koşullarında giderilmesi doğru işlem olacaktır. İdare bu işlemi gerçekleştirmezse, işçilerimize hukuki desteği vereceğiz. İdare bu yanlıştan kendi kararıyla dönmeli” dedi.