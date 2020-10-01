EBA Destek Noktaları: Neyse ki gelen giden yok!

Pandemi tedbirleri kapsamında eğitimin çevrimiçi olarak verilmesi ile birlikte ülkenin bir çok noktasından yeterli donanıma sahip olmayan öğrencilerin yaşadıkları zorlukların haberleri geliyor.

"Öğrencilerin yaşadıkları eksiklik ve zorlukların kaynağında hazırlıksızlık, plansızlık ve beceriksizlik yatıyor" denildiğinde artık kimse itiraz edemiyor.

Öte yandan MEB oldukça yapısal olan köklü sorunlara hızlı çözümler üretmek için projeler geliştiriyor. Bu projelerden sonuç alındığını ise söylemek mümkün değil.

EBA Destek Noktaları, bu projelerden birisi. soL'un gönüllü muhabirleri İstanbul ve Antalya'da ilan edilmiş EBA destek noktalarından birkaçını gezdi, kullanım koşullarını inceledi.

Çoçuk işçilik meşrulaştırılırken: EBA destek araçları Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan çocuk işçiler, eğitimin çevrimiçi olması ile birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle tarlalardan çalışan çocuk işçilerin çevrimiçi eğitime dahil olamamalarının önüne geçmek için MEB’in geliştirdiği projelerden biri EBA Destek Araçları olmuştu. Ancak çocuk işçiliği ortadan kaldırmak ve öğrencilerin gerekli eğitimi alması adına adım atmayan MEB’in, tarlalara yolladığı araçlar tartışma konusu olmuş, eleştiri almıştı.

EBA destek noktaları

Piyasalaşan eğitimin önemli sonuçlarından biri olan eğitimdeki eşitsizlik, çevrimiçi eğitim ile birlikte gittikçe derinleşiyor.

Emekçi aileler çocuklarına internet ve bilgisayar sağlayamaz iken, öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitim hakkından mahrum kalıyor. "Evden eğitim" için bir çok koşul var aslında: Kendisine ait bir odası olmayan çocukların sayısı azımsanmayacak bir düzeyde. Dikkat dağıtacak pek çok içsel unsura, yaşanan teknik zorluklar eklenirken, "uzaktan eğitimin hem öğretmenler hem de öğrenciler için travmatik sonuçları olacağını" öngörenler dahi oldu.

Öte yandan çok belirleyici, olmazsa olmaz olan koşul belli: Gerekli teknoloji donanımı ve sağlıklı bir internet bağlantısı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eylül ayının başından okul ve bazı kurumların EBA Destek Noktaları olarak hizmet vereceğini, ‘’ Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için okullarımız ve kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. 81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak. EBA destek noktasında öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Öğrenmesi daha da gelişsin diye teknoloji erişiminde öğrencilerimize destek olmuş oluyoruz. Televizyon içeriği öğrenciler tarafından çok rahatlıkla erişilebilir durumda. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek’’ sözleri ile duyurdu.

Gönüllü soL muhabirlerinin rastgele seçilmiş EBA Destek Noktaları'nda yaptığı gözlemler, uzaktan eğitimle ilgili bir "çözümden" çok yeni sorunlara işaret ediyor.

Donanımların yetersizliği yani evinde EBA bağlantısı için gerekli altyapıya sahip olmadığı için destek noktalarına gelenlerin gereken araçları bulamayacak olması az rastlanmayan bir durum.

Bir başka sorun, bu noktaların sürekliliğini sağlamak için zorunlu görünen temizlik ve hijyen önlemleri. EBA destek noktası bulunan bazı okullarda hijyen kurallarına dikkat edildiğini gözleyebilirken, personel eksikleri yüzünden kendi genel temizliğini sağlamakta güçlük çeken okullarda salgın için alınması gereken zorunlu önlemlerin dahi alınamadığını görüyoruz. Kullanmak için gelen öğrencilerin ateşinin ölçülmesi, HES kodu kontrolü gibi şeyler düşünülmüş değil. Kullandıkları bilgisayarın işleri bittikten sonra dezenfekte edilmesi eksik noktalardan birisi.

Daha da önemli sorunu gözlem yaptığımız bir okulun görevli ve öğretmenleri dile getirdi: Salgın nedeniyle yüzyüze eğitimin yapılmadığı okullara destek noktalarını kullanmak için her gün değişen çok sayıda öğrenci geldiğinde ne olacak?

Şimdilik bunun birazcık rahatlatıcı (!) görünen tek yanıtı var: Uzaktan eğitimin donanım yokluğu nedeniyle dışarda bıraktığı milyonlarca öğrenciye çare olarak görülen EBA Destek Noktaları'na pek gelen giden de yok.

EBA destek noktaları daha çok bakanlık açıklamalarında ve yandaş basın haberlerinde bir yer tutuyor.

Destek noktalarında da eşitsizlik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen, ilan edilen destek noktalarında ciddi eşitsizlikler bulunuyor.

Bilgi aldığımız bazı destek noktaları ilan edilmesine rağmen henüz faaliyete geçmiş değil. Ayrıca okullarda açılan destek noktalarının bazılarından okul idarecilerinin dahi haberi yok.

6 bilgisayarlı EBA destek noktası

MEB’in ilan ettiği EBA Destek Noktaları’ndan biri de İstanbul Kartal’da bulunan Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Bir tane online eğitim sınıfının bulunduğu okulda, sadece 6 tane bilgisayar mevcut. Hijyen kurallarına dikkat edildiğini tespit ettiğimiz okuldaki donanımların yetersiz olduğu çevrimiçi eğitim için okula giden öğrenciler tarafından dile getiriliyor.

'Müdür yardımcısının destek noktalarından haber yok'

Yine İstanbul Kartal’da bulunan Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de MEB’in ilan ettiği EBA Destek Noktaları’ndan biri.

Ancak okula giderek bilgi aldığımızda okul idarecilerinin ve müdür yardımcısının destek noktaları projesinden dahi haberi olmadığını öğrendik.

EBA sınıfının olmadığı okulda, sadece bir tane temizlik işçisi bulunuyor. Ayrıca bazı görevlilerin maske takmadığı da bildiriliyor.

Çevrimiçi eğitim için okula gidip kapıdan dönen öğrenciler ise EBA sınıfı açıldığında hijyen koşullarının nasıl sağlanacağından endişe ettiklerini dile getiriyor.

Bilgisayarlar EBA uygulamasını kaldırmayabilir

Antalya’da bulunan Barbaros Ortaokulu’nda yeterli nicelik ve nitelikte bilgisayarların olmadığı bildiriliyor.

Mevcut bilgisayarlar EBA uygulamasını kaldıramayabilir. Okuldakiler, bu durumda bilgisayarlara ZOOM uygulamasının indirileceğini söylüyorlar.

Kulaklık ve mikrofonlar öğrencilerden talep edilecek ama zaten bu uygulama "hijyen" koşullarının bir parçası durumunda.

'Okul görevlileri de endişeli'

İstanbul Kartal’da bulunan Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi’ndeki görevliler ve öğretmenler, Covid-19’a yakalanan öğrencilerin gelip gitmesinden endişe ediyor. Konuştuğumuz bir görevli ‘’Bana kalırsa öğrenciler gelmesin burası daha riskli’’ ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca öğrencilerin kullandığı bilgisayarlar dezenfekte edilmiyor. Okula gelen öğrencileremaske dağıtımı da yapılmazken, herkesin kendi maskesini getirmesi talep ediliyor.

İlan edilen noktalar hiç açılmamış

İstanbul Kadıköy’de bulunan İstanbul Kadıköy Lisesi ve Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilan edilen destek noktalarından ikisi.

Ancak bu okullar henüz faaliyete geçmiş değil.