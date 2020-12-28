Dünya aşılanıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde Covid-19 için kitlesel aşılama çalışmalarına başlanmış durumda. Seçilen aşılardan, aşılama önceliklerine kadar tartışmalar, yer yer gerilimler her yerde yaşanıyor.

ABD’de yaşanan bir gelişmenin üzerinde durmak gerek: Sağlıkçıların aşılanmasıyla başlandı ama burada yapılan tercihler tartışmalara neden oldu. Evden çalışabilen sağlıkçıların aşılanmaya başlanmış olması tepkilere yol açtı.

ABD:

ABD’de sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçen hafta New York Şehir Hastanesi çalışanlarıyla başlandı.

Nüfusun hangi kesimlerinin hangi tarihlerde aşılanacağı eyaletler düzeyinde planlanacak. New York eyaletinde birinci Aşamada sağlık çalışanları ve huzurevinde yaşayanların aşılanmasıyla başlanıyor. İkinci aşamada toplumun diğer riskli kesimlerine geçilmesi hedeflendi. Burada temel önemde işçiler (essential workers) olarak adlandırılan grup yer alıyor. Toplumsal yaşamın, üretimin ve sistemin devamlılığı açısından temel önemde işçiler olarak tarif edilen bu grup ABD’de sektörlerden bağımsız ve ad hoc (olduğu gibi) tanımlanan bir kategori. Bu aşamanın en erken Ocak sonunda başlayacağı tahmin ediliyor.

ABD’de sağlık çalışanları plansızlıktan şikayetçi. Sağlık alanının en riskli bölümlerinden önce evden çalışabilen sağlıkçıların aşılanmaya başlanmış olması tepkilere yol açmış durumda.

Toplumun yüzde 70-90 oranında aşılanması planlanırken ilk grubun Ocak geri kalan nüfusun Nisan ayına kadar aşılanması hedeflense de planın belirlenen sürede tamamlanması olası görünmüyor.

Geri kalan kesimin de yazdan önce aşılanmasının mümkün olamayacağı geçen haberler arasında.

ABD, Pfizer-BioNtech firması ile doz başına 19 dolara anlaştığını duyurmuş, aşı üreticileri ile 2 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı ilan edilmişti. İlk etapta 50 milyon kişiye aşı yapılacak.

Kanada:

Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatını 14 Aralıkta teslim almaya başladı. Yakın zamanda 200 bin aşının daha teslim alınması bekleniyor. 16 Aralık’ta bazı hastanelerde sağlıkçıların aşılanmasına başlandığı bildiriliyor. Toplumun geri kalanını aşılamak için erken onay yasalarının çıkması bekleniyor. Aşılama faaliyetlerinin 70 merkez üzerinden sürdürülmesi planlanmış durumda.

Kanada bu kapsamda, Pfizer-BioNTech'ten 76 milyon doz aşı almış, Pfizer Kanada'ya, 2021'de en az 20 milyon doz aşı teslim edeceğini duyurmuştu.

Aşının 30 bin dozluk ilk partisi, ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar için kullanılıyor.

Kanada'nın aşı alacağı diğer firmalar ve dozları ise şöyle: Moderna 56 milyon doz, Medicago 76 milyon doz, Astra Zeneca 20 milyon doz, Johnson & Johnson 38 milyon doz, Novavax 76 milyon doz, Sanofi ve Glaxo Smith Kline 72 milyon doz ve COVAX 15 milyon doz.

İsrail:

İsrail de sağlık çalışanları ve yaşlı nüfusu aşılama çalışmalarına başlayan ülkelerden. Geçen hafta pazar gününden bu yana 210 bin kişi aşılanmış durumda. Ülkede şu anda Pfizer-Biontech aşısı kullanılıyor.

Tüm ülkede 80 merkez 300 istasyon bu işe ayrılmış durumda. Aşı sırası gelen kısa mesajla çağrılıyor. Günde 25 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiği bildiriliyor.

Aşı olanlar yeni alınan izolasyon şartlarından muaf tutulacak; seyahat edebilecek.

Şili:

Şili aşılamaya başlayan ilk Latin Amerika ülkesi. Aşılamaya diğer ülkelerde olduğu gibi sağlık çalışanlarından başlandı. Pfizer-Biontech aşısı kullanılıyor. 20 Ocak’tan sonra ilk CoronaVac (Çin’de üretilen) aşılarının gelmesi bekleniyor.

Şili’de yapılan anketlerde toplumun yüzde 36’sı aşıya acil ihtiyaçları olduğunu düşünürken yüzde 22’si asla yaptırmayacağı cevabını vermiş.

240 bin dozun Ocak ayında yapılması planlanırken 2021 yılının ilk yarısında hedefe ulaşılması tasarlandı. Hedef olarak 19 milyon olan nüfusun yüzde 80 seviyesinde aşılanması konulmuş.

Meksika ve Kosta Rika’nın geçtiğimiz hafta Pfizer aşılarını, Arjantin ise aynı gün Rusya'nın Sputnik V Covid-19 aşısının ilk dozlarını teslim alması bekleniyordu.

Tüm bu ülkelerde aşıların gönüllülük esas alınarak ücretsiz uygulanması planlanmış durumda.