Dipsiz Göl'ü yok etti, kurban keserek göreve döndü; tacizle suçlanıyor

Dipsiz Göl'ün yok edilmesinden sorumlu olarak görevden uzaklaştırılan Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'e ilişkin zincirleme skandallar ortaya çıktı.

Ateş, Dipsiz Göl skandalından önce bir kadın personele yönelik tacizde bulunduğu iddiasıyla karşı karşıya. Soruşturma aşamasındaki dosyada mağdur, savcılık ifadesinde, Ateş'in makam gücünü kullanarak, kendisini iş yerinde defalarca taciz ettiğini ve kendisine mobing uyguladığını anlattı.

Ateş ise verdiği ifadede olayı yalanladı.

Göreve geri döndü

Öte yandan, Ateş'in yakın zamanda Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdür görevine geri geldiği aktarıldı. Ateş'in göreve geldiği gün kurumun önünde kurban kestiği belirtildi.

12 bin yıllık göl, defineciler tarafından yok edilmişti

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, geçtiğimiz Kasım ayında define arayan iki kişi tarafından yok edilmişti.

Gölde define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.