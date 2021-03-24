Çavuşoğlu: Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğini söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde Blinken ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda "Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik" dedi.

Daha önceki ABD yönetimine bu konuda bir teknik ortak çalışma grubu kurulmasını önerdiklerini ancak kabul görmediğini söyleyen Çavuşoğlu yeni ABD yönetiminin de bu konuya sıcak bakmadığını gördüklerini belirtti.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bütün konuları açık yüreklilikle konuştuk. Bazı konularda görüş ayrılığımız var onları da el alma konusunda mutabık kalmıştık. Bugün bu konuları da konuştuk.

S-400 konusunda şu anda Türkiye'nin bunları satın aldığını, bu işin bittiğini bir kere daha söyledik.

Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğu görüşünü ilettik.

Önümüzdeki süreçte Türkiye'de ya da Washington'da daha kapsamlı bir toplantı için mutabık kaldık.

Suriye konusunu tüm boyutları ile ele aldık. Barış Pınarı'nın ardından ABD ile olan ortak açıklamanın uygulanmadığını açıkladık. PKK'nın artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye'deki siyasi çözümün tüm boyutları ile ele aldık.

Irak, Libya konularında NATO ile beraber yapabileceklerimizi ele aldık."

Afganistan konusunu da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere ilişkin "Afganistan Konferansı'nı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye-AB ilişkileri konusunda da açıklamalar yapan Çavuşoğlu "Gümrük birliği güncellenmeli, vize serbestisi hayata geçmeli" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu "Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım önemli. Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Blinken'den S-400'lerden vazgeçme çağrısı

Öte yandan görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Blinken'in Çavuşoğlu'na S-400'lerden vazgeçme çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD ve Türkiye arasında Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarımız dahil olmak üzere güvenlik işbirliğinin uzun süreli önemini ele aldı.

Blinken NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan'ın devam eden istikşafi görüşmelerine desteği dile getirdi.

Bakan Blinken Türkiye'yi S-400'leri elinde tutmamaya çağırdı, Türkiye'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Hakkındaki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusundaki endişeyi ifade etti, demokratik kurumların ve insan haklarına saygının öneminin altını çizdi."