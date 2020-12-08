Tarım Kredi Kooperatifi Mağduru çiftçiler Ankara'da buluşacak

Son dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde üst üste haciz haberleriyle gündeme gelen çiftçilerin tepkisi artıyor.

Traktörlere, tarlalara ve hatta hayvanlara yönelik icra haberlerinin ardından çiftçiler yarın Tarım Bakanlığı önünde bir araya gelmeye hazırlamıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Mağdurları'ndan Ömer Sarı, soL'a yaptığı açıklamada yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye genelinde bir araya geldiklerini, yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için Ankara'da buluşacaklarını söyledi.

Tarım Kredi faizlerinin silinmesi, borcun da 5'e bölünmesini, çiftçilere ülke genelinde üst üste gelen hacizlerin durdurulmasını talep ettiklerini dile getiren Sarı, "Sadece iki yerde sorun var diyorlar ama ülke genelinde birçok çiftçi büyük sorunlar yaşıyor" dedi.

Çiftçilere icra kağıtlarının yağdığını dile getiren Sarı, "Çiftçi tarım krediden fide, gübre, mazot, ilaç alıyor. Yani oraya borçlanıyor. Diyor ki, bunu üretimden sonra ağustosta ödeyeceğim. Yani çiftçi üreteceği ürüne güvenerek borçlanıyor. Biz zengin değiliz, hepsini pahalıya alıyoruz bunların. Ürün de para etmeyince bu kadar borcun içine düştük. Üç dört yıldır bu durum böyle. Diyelim 100 lira borcumuz var, 50 lirasını ödedik. Geri kalan 50 liralık borç faizle birlikte 120 liraya çıkıyor. Bu durum çiftçiyi sömürmekten başka bir şey değil" dedi.

Sarı, yaşadıkları sorunların çözümü ve üç taleplerini dile getirmek için yarın Bakanlık önünde olacaklarını söyledi.