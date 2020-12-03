Çiftçilere haciz sürüyor: Ahırdaki hayvanlar yediemine alındı

Geçtiğimiz hafta Amasya’nın merkeze bağlı Kızılca Köyü'nde çiftçinin traktörleri haczedilirken, dün de Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Büyük Pirveli Köyü'nde çiftçilerin ahırındaki hayvanları yediemine alındı, hayvancılıkta kullanılan pikaplar haczedildi.

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre, ahırındaki hayvanları yediemine alınan köylü, jandarma, avukatlar ve icra memurlarının baskın yapar gibi köye geldiklerini ve kendilerinin de önce bir şey anlamadıklarını dile getirerek, “Borçlarımızı daha önce yapılandırdık, bir kısmını ödedik ancak bizden çok yüksek faiz alıyorlar. Ödeyebilecek durumumuz olsa zaten öderdik. Tarımdan Haber aracılığıyla yetkililere sesleniyorum; bizim borçlarımızın faizleri silinsin zaten bu faizler haksız yere alınıyor. Ana paramızı da bir süre tanısınlar bu borcumuzu ödeyelim” dedi.