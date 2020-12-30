CHP'li Girgin, HTS kayıtlarını ve konuşmalarını açıkladı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i arayıp "davadan vazgeç" dediği iddialarıyla ilgili CHP Muğla İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hatırlatan Girgin, "Pınar Gültekin'in Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedildiği 22 Temmuz'da Hizan İlçe Başkanımızı arayıp başsağlığı diledim. 23 Temmuz'da, danışmanlarımdan babanın telefon numaralarını bulmalarını istedim, acılı babaya taziye dileğinde bulundum. 1 dakika 56 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Daha sonra Bitlis İl Başkanımızı da arayarak hem taziyede bulundum, hem de bilgilendirdim. Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti" dedi.

'Herhangi bir delil varsa istifa ederim'

Sıddık Gültekin ile telefon görüşmesinde “başsağlığı” dışında hiçbir konuda konuşma yapmadığını söyleyen Girgin, şöyle konuştu:

"Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Cep telefonu operatörümden son 5,5 aya ait HTS kayıtlarını istedim. Arama kayıtları, kaç dakikalık görüşmeler yapıldığını ve telefonumdan kimlerin arandığını içermektedir. Son derece insani duygularla yapılan bir başsağlığı aramasının nasıl bu hale getirildiğini şaşkınlık içinde izliyorum. Biz her daim Gültekin ailesinin acısına ortak olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Tüm Türkiye kamuoyuna şu soruyu sormak istiyorum. Hangi vicdansız, hangi insafsız, hayatının baharında menfur bir cinayet sonucu katledilmiş gencecik bir kızın acılı babasına bunu diyebilir? Üstelik de taziye için yapılan bir aramada kaçınız bunu diyebilir? Her biriniz 'Ben diyemem' derken nasıl olur da benden böyle bir arama yapabileceğim beklenebilir? Benim böyle bir şey yapabileceğim nasıl akla gelebilir? Bunu elini vicdanına koyabilen herkese soruyorum. Eğer benim, arayarak davanın adil yargılama sürecine müdahale ettiğime dair herhangi bir delil, herhangi bir belge, herhangi bir teknik bulgu, ya da en ufak bir ima ortaya koyulduğu takdirde ben değil CHP'den, milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ettiğimi, daha önce söyledim."

Hukuki yönden hesap sorulması için her türlü mücadeleyi vereceğini dile getiren Girgin, "Hesabını veremeyeceğim, cevaplayamayacağım hiçbir sorunun olmadığına dair kendimden en ufak bir şüphem de yok. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır ve çıkartacağız. Tek gerekli olan şey zaman ve adalettir" şeklinde konuştu.

Girgin, basın mensuplarıyla HTS kayıtları ve danışmanlarıyla yaptığı konuşmaları da paylaştı.