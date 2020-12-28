Pınar Gültekin'in babasına telefon edildi iddiasına CHP'den açıklama

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazdığı yazıyla gelen tekileri bugün köşesine taşıdı.

Çekirge ailenin avukatının iddiayı doğruladığını, babanın bu ismi 4 Ocak'taki duruşmada açıklayacağını, kendisini arayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'nin konuyu takip ettiklerini ancak şimdilik olayı doğrulayamadıklarını söylediğini yazdı. Pınar Gültekin'in babasını aradığını kabul eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'İn de kendisine ulaştığını söyleyen Çekirge Girgin'in sadece taziye dileklerini ilettiğini, iddiaların doğru olmadığını söylediğini iletti.

Çekirge'nin yazısı şu şekilde:

Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.

Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.

Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.

Aynen şu cevabı veriyor:

“Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi:

“Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”

Bu noktadan sonra Özgür Özel’le aramızda şöyle bir diyalog geçti:

Sayın Özel, ben olayı duyduğumda mağdure ailesinin vekili avukat Dr. Rezan Epözdemir’e sordum, kendisi doğruladı.

“Genel Başkanımızdan da aldığımız talimat gereği hem Rezan Bey’le hem de Pınar’ın babasıyla konuşacağız. Sonuçta çıkan gerçeğe göre gereği neyse yapacağız. Elbette böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız.”

Tam avukat Dr. Epözdemir, “Evet, bu telefon ve talep doğrudur. Kendisi bana anlattı. Ancak isim veremiyorum” dedikten birkaç saat sonra...

Bu defa CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aradı. Ve bir açıklama gönderdi. Gazetecilik gereği o açıklamayı da özetle yayınlıyorum:

“Sayın Çekirge,

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla.”

Bir tarafta acılı bir babanın davanın avukatına söyledikleri...

Ve avukat Epözdemir’in bu talepleri ve konuşmayı doğrulaması...

Diğer tarafta milletvekili Girgin’den gelen bu açıklama...

Sonuç olarak...

Genç kızımız Pınar Gültekin’in feci şekilde katledilmesinden sonra yargı süreci devam ediyor.

Ama işte bu arada böyle olaylar da ortaya çıkıyor.

Tabii şöyle bir soru da var:

Böyle bir telefon gelmese, böyle bir teklif olmasa acılı baba bunu neden uydurup avukatına anlatma gereği duysun?

Kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı bu olayları bütün gücümüzle takip edeceğiz.

Ve Pınar’ı katledenlerin yargılandığı mahkemeyi de en ince detayına kadar izleyeceğiz.