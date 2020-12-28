CHP'li Girgin: En ufak bir ima olursa istifa edeceğim

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğuna ilişkin Hürriyet yazarı Fatih Çekirge iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Girgin, "Pınar Gültekin'in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma air en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP'den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim" dedi.