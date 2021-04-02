CHP Sözcüsü Öztrak: Türkeş'i rahmetle anıyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin ekonomi ve pandemi yönetimini eleştirdiği basın toplantısında, MHP kurucusu Alparslan Türkeş'e atfedilen "Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır" sözlerini dile getirdi ve Türkeş'i "rahmetle" andıklarını söyledi.

Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası net rezervlerinin eksi 44,5 milyar dolara düştüğünü, 2002'de milli gelire oranla yüzde 54 olan dış borç yükünün 2020'de yüzde 63'e çıktığını belirtti. Dolar kurundaki artışın her ailenin omzundaki dış borç yükünü artırdığını dile getiren Öztrak, pandemi döneminde hükümetin 6 milyon 600 bin aileye, sadece “bin lira” verdiğini ancak "kibir nedeniyle" iki haftada, 24 milyon ailenin omzuna, 15 bin 710 lira yük yüklediğini söyledi.

Öztrak "Tüm bu yaşananlara bakınca, Rahmetli Alparslan Türkeş’e atfedilen şu sözleri, anımsamamak elde değil: 'Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediğin halde makam ve mevki işgal etmek en büyük ihanettir.' Bu vesileyle Sayın Türkeş’i, iki gün sonra gelecek vefatının 24. yıldönümü münasebetiyle, rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yine çamura yattılar'

Öztrak AKP'nin "Güvenlik soruşturması" kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda reddedildikten sonra Başkanlık Tezkeresiyle yeniden genel kurula getirilmesiyle milletvekillerinin iradesinin yok sayıldığını belirterek "Yine çamura yattılar" dedi. Öztrak şöyle konuştu:

"Bu ülkede her şey, tek bir kişinin isteğine göre şekillenecekse, Bu Anayasa neden var? TBMM İç Tüzüğü neden var? Madem milletin ve vekillerinin suratınıza attığı her şamarda, çamura yatacaktınız, O zaman Anayasa ve Meclis İç Tüzüğüne, 'Erdoğan kazanana kadar hiçbir seçim ve oylama geçerli değildir' hükmünü koyun olsun bitsin."

Şentop'a: Siz gidin ağa babanız karşımıza gelsin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik sözlerine yanıt veren Öztrak "'Pişman ederim!' diyerek, milletimizin vekillerini tehdit etme cüretini nereden alıyorsunuz? Siz kimsiniz de milletin seçtiği vekilleri tehdit ediyorsunuz? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz gidin, sizin ağa babanız karşımıza gelsin. İşgal ettiğiniz o koltuğun ilk sahibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kurutuluş savaşının en zor günlerinde bile, Gazi Mustafa Kemal TBMM’nin üzerine titremiştir. Meclisin hakkını, hukukunu korumuştur" dedi.

Öztrak "Meşruiyetin kaynağını sarayda değil, millet iradesinin tecelligahı Meclis'te aramıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, En zor anlarda bile milletvekillerine saygıda kusur etmemiştir. O koltuğun öyle bir sorumluluğu ve ağırlığı vardır. Ancak kayyum başkan o koltuğun sorumluluğunu taşıyamamıştır. O koltuğu kirletmiştir. Sarayın kibirlisi ve onun sadık bekçisinin müellifleri olduğu, ucube tek adam vesayet rejiminde, Türkiye anayasal nizamdan, sözde anayasalı nizama geçti" diye konuştu.

'Bu zihniyetle anayasa tartışılabilir mi?'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'nin kapatılması çağrısına da değinen Öztrak "Bu bağımsız yargıya, temel hak ve hürriyetlere, muhalefete tahammülü olamayan, dikta virüsüyle malul, hastalıklı bir zihniyetin tezahüründen başka bir şey değildir. Bu hastalıklı beyinlerde ne millete ne milli iradeye ne de milli olan herhangi bir değere yer yoktur. İstiyorlar ki Türkiye’nin kapısına kilit vurulsun, anahtarı da sarayın bekçisine teslim edilsin. Bu zihniyetle anayasa tartışılabilir mi? Böyle bir zihniyet ülkeyi yönetebilir mi? Elbette hayır" dedi.

Üçüncü ittifak

CHP Sözcüsü Öztrak, "üçüncü ittifak" arayışına dair soru üzerineyse "Aslında bugün sayın genel başkanımız gerekli açıklamayı yapmış. Son seçime giren 2 ittifak var. Bunun dışında bu ittifaklara kimler katılır katılmaz göreceğiz. İlk seçimde milletimizin tek adam vesayet rejiminden kurtulacağından en ufak bir şüphemiz yok" dedi.