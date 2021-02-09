Akşener kimi kandırıyor? İşte Türkeş'in Denizlerin idamı için verdiği oy!

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi eylemlerine ilişkin yaptığı konuşmada Devlet Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'i örnek verdi, Denizlerin idamına ilişkin toplantıya katılmadığını söyledi.

Akşener bu konuda Taha Akyol'un yazdığı bir yazıdaki hikayeye atıfta bulunarak, "Gençlere, 'Başları ezilmeli' diyen küçük ortağını da şiddetle Başbuğ Alparslan Türkeş'i örnek almaya davet ediyorum. Rahmetli Başbuğumuza Deniz Gezmiş'in de aralarında olduğu üç gencin idam oylamasına neden girmediği sorulur. Başbuğ, 'Gençlerdi, şans tanımak lazımdı. İleride eylemden vazgeçebilirlerdi' der. İşte size gerçek bir idarecilik dersi" ifadesini kullandı.

Akşener'in bu anlatımı oldukça eksikli. Denizleri mücadeleye başladıkları ilk günden beri hedef alan, arkadaşlarını katleden bir hareketin lideri olan Türkeş, uydurulan bu gerekçe bir yana ilk oylamaya gerçekten katılmamıştı.

Ancak "gençlere şans verilmeli" dediği iddia edilen Türkeş, idamların esas olarak onaylandığı Nisan 1972 tarihli oylamaya katılan ve idama "evet" diyen isimlerden birisiydi.

İşte ilgili Meclis tutanağı:

Adana milletvekili Türkeş, idama "evet" diyenler arasındaydı.

Bir de verdiği ölüm emirleri var.

Türkeş'in "Gençlerdi, şans tanımak lazımdı" dediği hikayesini anlatan Akşener'in "unuttuğu" bir diğer "ayrıntı", Türkeş'in talimatını verdiği cinayetler.

MHP'li Celal Adan, 12 Eylül döneminde Emniyet’te verdiği ifadede, DİSK’in kurucu genel başkanı Kemal Türkler’in ölüm emrini Türkeş’in verdiğini itiraf etmişti örneğin.

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un ölüm emrini veren de yine Türkeş'ti.

Ankara Bahçelievler semtinde 7 TİP’li öğrencinin Abdullah Çatlı’nın başında olduğu saldırıyla katledilmelerinde de anılan yine Türkeş'in adı olmuştu.