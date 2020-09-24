'Bu düzen değişecek, gençler yaşayacak'

Furkan Celep 18 yaşında, Darıca’da bir kargo firmasında işçi olarak çalışıyordu. Dün gece sosyal medyaya bıraktığı not ile yaşamına son vereceğini duyurdu. Darıca Piri Reis Mahallesi’ndeki falezlerde birinin cansız bedeninin bulunması üzerine polis, kişinin Furkan Celep olduğunu teyit etti. Bıraktığı notta “Bir araba, bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum. Hem içten hem dıştan yıpranıyorum” yazan gencin intiharı üzerine soruşturma devam ediyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Gebze örgütü, “yaşamlarımız birilerinin kâr hırsına, zorbalığına, gericiliğine feda ediliyor, bu düzen değişecek ve gençler yaşayacak” diyerek intiharın sorumlusunun sistem olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamanın tam hâli şöyle:

“Bugün Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okul çağında çalışmak zorunda olan Furkan Celep isimli genç sosyal medya hesabına bir intihar notu bıraktıktan sonra kayalıklardan atlayarak intihar etti.

Henüz lise çağlarında olup bir kargo firmasında çalışmak zorunda olan bir gencin intihar haberini aldık bu sabah. Yaşaması gereken daha birçok şey varken ve kendini anlamlandırıp güzel bir gelecek hayali içerisinde mutlulukla yaşaması gerekirken, bir kargo firmasının yoğun ve yorucu temposunda çalışmak zorunda olan bir gencin umutsuzca intiharıdır bu. Bu intiharın sorumlusu bu sömürü düzenidir, eğitim sistemimizdir.

Bu sömürü düzeni iyi olan, güzel olan ne varsa elimizden alıyor. Yaşamlarımız birilerinin kâr hırsına, zorbalığına, gericiliğine feda ediliyor. Hayatımızın en anlamlı olması gereken zamanlarını parasızlık ve geçim derdi uğruna sadece hayatta kalabilmek adına heba etmek zorunda kalıyoruz. Berbat ve eşitsiz bir eğitim sistemi içerisinde gericiliğe mâhkum ediliyoruz. İnsanlığın en temel hakkı olan barınma, ulaşım ve sağlık ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile yıllarımızı harcamak zorunda kalıyoruz.

''Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum. İş hayatı bana çok yorucu geliyor. Hem içten hem dıştan yıpranıyorum. Bir şeyler uğruna bunca sorun yaşamak bana mantıklı gelmiyor'' diye bir not yazmış Furkan. İyi bir eğitim alması, kendi özünü bulması, yeteneklerini keşfetmesi ve kendini anlamlandırması gerekirken, yıpratıcı bir yaşamın içinde debelenmek zorunda kalan bir gencin intiharı bu ve bu intiharda onun hiçbir payı yok.



Maddi yetersizlikler ve kötü yaşam koşulları karşısında sadece hayatta kalabilmek için sömürü düzeninin yıpratıcı çarklarının arasına atılan okul çağındaki milyonlarca gencin acılarını dile getirmiştir Furkan.

Türkiye’de yaşayan hiçbir genç bu baskı ve sömürüyü kabul etmeyecek. İnsanca bir yaşam için, iyi bir eğitim için, güzel bir gelecek için birlikte olmak ve mücadele etmek zorundayız. Furkan'a sözümüz: Bu bataklıktan çıkacağız. Düşlerimizdeki yaşamı gerçek kılacağız. Deleceğiz bu karanlığı, parçalayacağız sömürünün çarklarını ve bunları hep beraber, omuz omuza örgütlenerek gerçekleştireceğiz.”