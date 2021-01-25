Yemen’de on binlerce kişi ABD’yi protesto etti

Yemen’in başkenti Sana’da on binlerce kişi ABD’yi protesto etti.

ABD'de Trump yönetiminin gider ayak Yemen’deki Husi hareketini “terörist örgüt” ilan ederek ülkeye yapılacak insani yardımları yasaklamasının ardından Birleşmiş Milletler kararın ülkede görülmemiş ölçekte bir açlığa neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

Başkent Sana’da toplanan on binlerce kişi ABD’nin kararını protesto ederek bir yürüyüş düzenledi. Gösteride “ABD terörizmin anasıdır” yazılı dövizler taşındı.

Reuters’ın haberine göre gösteriye katılan Husi yetkililerinden Muhammed Haydara “Amerika’nın bu kararı yalnızca bir grubu değil tüm Yemenlileri ilgilendiriyor, çünkü sonuçları tüm Yemenlileri etkileyecek” dedi.

Yemen, başkenti Sana da dahil büyük oranda Husilerin liderliğindeki meşru Yemen hükümetinin egemenliği altındayken ülkenin önemli bir kısmı Suudi Arabistan işgali altında. Suudi işgalinin Yemen'e uyguladığı ambargo ve düzenli bombardımanlar nedeniyle ülke yakın tarihin en büyük kıtlık sorunuyla baş başa.