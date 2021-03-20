İstanbul Sözleşmesi açıklaması: 'Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran gece yarısı kararı sonrası Komünist Kadınlar'dan açıklama geldi.

"Gece yarısı çıkarılan kararnamelerle neyi kimden kaçırdığınızı düşünüyorsunuz! Emeğini değersizleştirdiğiniz, yaşamını savunamadığınız, her fırsatta aşağıladığınız kadınlar dün olduğu gibi bugün de susmayacak! Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak!" denilen açıklamada, "İktidarınızı biraz daha uzatabilmek için kaçamak kararlara, hilelere, oyunlara ihtiyacınız olduğu doğrudur! Ama kadınlar tüm oyunlarınızı bozacak! Eşit ve özgür bir ülke kadınların ellerinde yükselecek!" ifadesi kullanıldı.