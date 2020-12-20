Bilim Kurulu üyesinden 'mutasyon' açıklaması: Yeni bir küresel dalgalanmaya yol açabilir

İngiltere'de ortaya çıkan ve mutasyona uğradığı belirtilen yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" ifadesini kullandı.

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunun açıklanması sonrası DSÖ, halen sürdürülen analizler ve sonuçları konusunda üye ülkeleri bilgilendireceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."