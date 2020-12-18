İtalya da İngiltere ile uçuşları durduruyor

İngiltere’de koronavirüsün daha hızlı yayılmasına yol açan yeni bir mutasyonun tespit edildiğininin açıklanmasının ardından birçok Avrupa ülkesi İngiltere ile uçuşları durdurdu ya da durdurmaya hazırlanıyor.

Hollanda ve Belçika virüsün yeni varyantının ortaya çıktığı İngiltere ile uçuşları askıya almıştı. Belçika İngiltere ile tren seferlerini de durdurmuştu.

İtalya Başbakanı Luigi Di Maio da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya alacak kararnameyi imzalayacaklarını duyurdu.

Fransa ve Almanya’nın da benzer bir adım atması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün yeni varyantı konusunda İngiliz yetkililerle temas halinde olduklarını, mutasyona uğramış koronavirüs varyantının Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da saptandığını açıklamıştı.

İngiltere’nin virüsün çok daha hızlı yayılan yeni varyantının saptandığını açıklamasının ardından Belçika 1 Ocak’a kadar İngiltere ile tüm uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili de AFP’ye yaptığı açıklamada İngiltere ve yeni virüs varyantının görüldüğü Güney Afrika ile uçuşların askıya alınmasının düşünüldüğünü söyledi.

Fransa’da BFMTV televizyonu hükümetin İngiltere ile uçuşları ve tren seferlerini durdurmayı ciddi olarak değerlendirdiğini, konuyla ilgili kararın bugün açıklanacağını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha González de AB’nin konuyla ilgili koordineli bir karar vermesini istedi.

İrlanda’da da hükümetin uçuşları durdurma konusunda kararını bugün duyurması bekleniyor.

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre İngiltere ile uçuşları durdurmayı planlayan ülkelerden biri de Avusturya.