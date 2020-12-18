DSÖ: Koronavirüsün yeni varyantı konusunda İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mutasyonla ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantıyla ilgili olarak İngiltere'deki yetkililerle yakın temas halinde olduklarını açıkladı.

Yeni koronavirüs varyantının orijinal virüse göre daha hızlı yayıldığı ancak daha ölümcül olmadığının tahmin edildiği açıklandı.

DSÖ yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada virüsün yeni varyantının İngiltere'nin yanısıra Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirdi.

DSÖ'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, İngiltere'nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve DSÖ'nün "bu virüs varyantının özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı" ifade edildi.

İngiltere'de hükümetin baş sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty de ülkede keşfedilen yeni koronavirüs varyantının daha hızlı yayıldığını duyurdu. Whitty, bunun ölüm oranıyla ilişkisini araştırmak için "acil çalışmaların" başlatıldığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni varyantın eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Ancak yetkililer, yeni mutasyonun daha çok ölüme yol açtığı ya da aşılar ve tedavilere farklı yanıt verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.