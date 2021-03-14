Beykozlular ormanın imara açılmasına karşı yürüdü

Beykoz Kirazlı bölgesinde ormanların imara açılması ve gerçekleştirilecek otel-AVM projesine karşı bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları çağrısıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi.

İmara açılacak bölgede yürüyen eylemciler, polis müdahaleleriyle de karşılaştı. Yürüyüş boyunca yurttaşlara polisler eşlik etti, imara açılan ormana yürüyüşe katılan yurttaşlar yaklaştırılmadı.

Daha önce imara açılan alanın kamu yararı gözetmediği ve projenin iptali için dilekçeler toplanırken yapılan açıklamada orman katliamının durdurulması gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

“Bildiğiniz üzere 8 Ocak 2021 tarihinde Beykoz’da 267 nolu parsele ilişkin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Kararın iptali için imzaladığımız dilekçeleri İBB Planlama Müdürlüğüne teslim etmemizin üzerinden 1 aydan fazla geçti. Yaptığımız tüm sosyal medya çalışmalarına, ilettiğimiz tüm itiraz dilekçelerine rağmen hiçbir cevap alamadık. Bugün burada Beykoz Çevre Dayanışması olarak sürecin takipçisi olduğumuzu ve Beykoz Ormanlarının sahipsiz olmadığını göstermek için toplandık.

İmar planını iptal etmek için neyi bekliyorsunuz?

İtirazlarımızı hukuki yollarla dile getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sessizliğini bozmadı. Görüyorsunuz Beykoz halkı bu imar kararını istemiyor. Beykoz Çevre Dayanışması olarak soruyoruz: İmar planını iptal etmek için neyi bekliyorsunuz?

21 farklı türde 1500'e yakın ağacın katledilmesini istemediğimizi Beykoz sokaklarında, yerel ve sosyal medyada, topladığımız dilekçelerde defalarca dile getirdik. Beykoz halkının iradesi bu ağaçların yok olmasına müsaade etmeyecek! Saraylarınız yıkılacak, bu ağaçlar Beykoz’a nefes olmaya devam edecek!

Bu imar kararının kamu yararı gözetilerek verildiği söyleniyor. Beykoz halkı olarak bizler bu kararda halk yararına bir durum göremiyoruz. İstanbul’un bir ormanının daha patronlara peşkeş çekilmesine izin vermiyoruz.

Nun Okullarını yaptınız, fahiş yıllık ücretlerle okulun kapılarını yurttaşlara kapattınız. Villa projesi yaptınız, Beykozlu kimin villa alacak parası var diye düşünmediniz. Rant peşinde koşuyor, kamu yararını bahane ederek halkın arkasından iş çeviriyorsunuz. Beykoz halkının sizin oyunlarınıza karnı tok! Orman talanını derhal durdurun, Beykoz’un yeşilinden elinizi çekin!

'İstanbul'un sonunu getirecek projelere karşı omuz omuza mücadele verelim'

İklim krizi kapıda! İktidar bu krize çözüm üretmekle yükümlüyken, doğal yaşama saygısız tutumunu sürdürüyor. Giderayak ceplerini sonuna kadar doldurmak için ormanları yok etmeye devam ediyorlar. Bizler ağaçların önemini hatırlatmak zorunda oluşumuzu sermaye iktidarının acizliği olarak görüyoruz. Yaşanabilir bir gelecek için, iklim krizine dur demek için ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Çevresine duyarlı her bireyi bize ses olmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım. İstanbul’un sonunu getirecek kanal projelerine, betonlaşmaya, orman talanına karşı omuz omuza mücadele verelim. Beykoz Ormanları dayanışmaya çağırıyor!

Beykoz Çevre Dayanışması, Türk-Alman Üniversitesi Dayanışması, Kuzey Ormanları Savunması, Beykoz Kent Dayanışması olarak taleplerimizi tekrar dile getiriyoruz:

267 nolu parsele ilişkin imar planları, askıdaki 553 villa projesiyle birlikte derhal iptal edilsin.

Kuzey Ormanları koruma altına alınsın.

Kanal İstanbul Projesi durdurulsun.

Sözde yapıcı, halk yararı gözetilmeksizin ülke genelinde uygulanan tüm projelerle gerçekleştirilen doğa katliamına son verilsin!”