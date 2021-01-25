Beykoz’da ormanlık alanın imara açılmasına karşı kampanya başlatıldı

Beykoz’da 21 farklı canlı türüne ve 1.443 tane ağaca ev sahipliği yaptığı tespit edilen 111 bin metrekarelik alanın, tarımsal niteliği korunacak alan statüsüne rağmen imara açılması hedefleniyor.

3 yıl önce hakkında ÇED süreci başlatılan alan, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan çıkan kararla “kamu yararına kullanılabilir” statüsü kazanmasıyla tekrar imara açıldı. Alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri ve 3 bin metrekarelik camiyi içeren projenin, 2. Dereceden doğal sit alanı üzerinde yapılması planlanıyor.

7 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara ilçe halkı büyük tepki gösterirken imara açılan alanın yanındaki Türk Alman Üniversitesi öğrencileri de bölgede böyle bir inşaatın başlamasının hem kamu yararına olmadığı hem de doğal zenginliğe büyük bir zarar vereceği düşüncesinde. Türk Alman Üniversitesi öğrencisi Merve konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

'AVM'lere değil temiz havaya ihtiyaç var'

“İmara açılan ormanlık alanın birçok canlı çeşidine ev sahipliği yaptığı tartışılmaz bir gerçek. Bir yandan da küresel ısınmanın etkisini de gözle görülür şekilde hissediyoruz. Bu yüzden dünyamızın denge faktörü ormanların talan edilmesine ben ve arkadaşlarım sonuna kadar karşıyız. COVID-19 pandemisi öncesinde okulumuza giderken kullandığımız güzergah üzerinde her gün gördüğümüz ormanların yerini beton yığınlarının almasını istemiyoruz. Bölgede milyonlarca liraya satılacak villalara ya da pahalı AVM’lere değil, temiz hava sahasına ihtiyaç var. Bu yüzden karar yalnızca Beykozluları ve bizi değil tüm İstanbul halkını ilgilendiriyor. Bir ormanın daha katledilmesine müsaade etmemek için kampanyalar ve itirazlar başlattık. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Beykoz halkı, üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütleri bu konuda tepkili ve ekolojik dengeye zarar verecek olan bu imar planına karşı kampanya başlattı. İlk olarak hareketlerini sosyal medyayı ve Change.org'u kullanarak yaydılar ve imara açılan bu tarım arazisiyle ilgili bir dosya hazırladılar. Ardından dilekçe yazılıp sunacaklarını belirten kampanya sürdürücüleri fiilen de arazinin başında olduklarını belirttiler. Bölge halkı ve öğrenciler, tarımsal niteliği korunacak alan statüsündeki bu araziyi korumakta kararlılar.

Beykoz ormanlarındaki ranta, talana ve katliama karşı; ekolojik yıkımla mücadele için birlik olalım, ve Beykoz'u hep beraber kurtaralım! Beykoz yeşil kalsın! #BeykozOrmanlarınaDokunma pic.twitter.com/FkYPwvOdXY — Beykoz Çevre Dayanışması (@BeykozCevDay) January 24, 2021 Beykoz ormanlarının ranta açılmasına, sermayedarlara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz!#BeykozOrmanlarınaDokunma pic.twitter.com/A09dFia99V — TAÜ Dayanışması (@SmasTau) January 24, 2021

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