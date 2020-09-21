Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar devam ediyor

Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin adrından başlayan Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolar devam ediyor.

Protestoların 6. haftasında başkent Minsk’te bir araya gelen göstericiler Lukaşenko’yu protesto ederek, istifaya çağırdı.

Başkent dışında Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk ve Zhodino da dahil olmak üzere diğer şehirlerde de protestolar düzenlendi.

Polis ve göstericiler arasında bazı bölgelerde arbede çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün düzenlenen kadın mitinginde 400'den fazla gözaltı gerçekleştiği ve 385 protestocunun tekrar serbest bırakıldığı aktarıldı.