Azerbaycan: Berde saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA), Berde kentinin Smerç tipi çok namlulu roketatar sisteminden füzeli saldırıya uğradığı belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Azerbaycan Başsavcılığı, ek bir açıklamada füzelerin misket bombalarıyla donatılmış olduğunu öne sürdü.

Başsavcılıktan yapılan son açıklamada Azerbaycan’ın Berde kentine yönelik füzeli saldırıda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 21’e, yaralı sayısının ise 70’e ulaştığı kaydedildi.

Ermenistan: Azerbaycan Stepankert ve Şuşa kentlerini vurdu

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan ordusunun Stepanakert'i Smerç çok namlulu roketatar sistemiyle vurduğunu ve saldırı sonucunda yaralı olmadığını belirtti.

Bu arada Ermenistan hükümetine bağlı Ortak Bilgilendirme Merkezi, Azerbaycan'ın Şuşa kentine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Merkezden yapılan açıklamada "Düşman, Şuşa'ya Smerç çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açıyor" dendi.