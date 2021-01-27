AstraZeneca AB ile bugünkü aşı tedarik toplantısından çekildi

Avrupa Birliği’nden (AB) bir yetkili, AstraZeneca'nın bugün AB ile yapılması planlanan koronavirüs aşısı tedariki konulu toplantıdan çekildiğini söyledi.

Aynı yetkili AB’nin şirketten koronavirüs aşısı tedarikindeki kesintiler hakkında daha fazla açıklama istemekte ısrarcı olduğunu da belirtti.

Reuters'ın haberine göre Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ise gazetecilere yaptığı açıklamada "AstraZeneca görüşmelerin bugünkü oturumunu yarına erteledi. Bana göre bu büyük bir sorun değil" dedi.

Avrupa Komisyonu AstraZeneca ile 400 milyon dozluk koronavirüs aşısı için anlaşmaya varmıştı. AstraZeneca, geçen hafta AB'ye, üretim sorunları nedeniyle tedarik hedefinin gerisinde kalacağını bildirmişti.