Almanya'nın çocukları pedofililerin eline verme projesinin kurbanları: Her gün hayatta kalmak için bir mücadeleydi

Geçtiğimiz ay pedofili savunucusu Batı Alman Profesörü Helmut Kentler'in denetimi alrında 1969'dan 2003 yılına kadar sokak çocuklarının hükümet görevlileri tarafından tescilli çocuk istismarcılarına evlatlık verilmesi gündeme gelmişti.

Berlin Senatosu yöneticileri, olayın mağdurlarına 10 bin avro tazminat teklif etmeye çalıştı, ancak herhangi bir suçlamada veya ciddi bir soruşturma yürütmek konusunda çok da istekli hareket etmedi.

'Satılığa çıkarılmış gibiydik'

Yetişkinlerle cinsel ilişkinin çocuklara "zarar vermediğini" ve çocuklara bakan pedofillerin çocukların “cinselliklerini özgürleştireceğini” kitaplarında ve katıldığı televizyon programlarında savunan Helmut Kentler'in sözde deneyi Batı Berlin yetkilileri tarafından yürütülmüştü. Proje kapsamında çocukların verildiği çocuk istismarcıları düzenli olarak "bakım ödeneği" aldılar.

RT Berlin'e konuşan "deney"in iki kurbanı konuyu tekrar gündeme getiren Hildesheim Üniversitesi'nin raporu konusunda şüpheci olduklarını söylediler. Kurumun uzmanlarının Senato tarafından onaylandıklarını söyleyen kurbanlar olayı “kendi soygununu araştıran bir soyguncu”ya benzettiler. RT Berlin'e konuşan kurbanlardan Sven, “Savaş sonrası dönemin en büyük suçlarından biri” konusunda başka bir soruşturma olması gerektiğinde ısrar etti.

Kentler’in kurbanlarından Marco ve Sven olarak isimlendirilen iki isim, çocukken proje kapsamında çocuk istismarcılarının eline verilmeyi "Satılığa çıkarılmış gibiydik" diyerek tarif ettiler.

"Bize sorulmadı, sadece gitmek zorundaydık" diyen kurbanlardan biri Kentler'in çocuk bakımında “uzman” olarak tanımladığı, verildikleri çocuk istismarcısı Fritz H. ile ilk başta hastanede tanıştırıldıklarını söyledi.

Adamın Batı Berlin'de yalnız yaşayan hükümlü bir çocuk istismarcısı olması, Şehir Gençlik Refahı otoritelerinin, savunmasız çocukları 1970'li yılların başından 2003 yılına kadar birçok kez "bakımına almasını" engellemedi.

Fritz’in bazıları altı ya da yedi yaşlarında olmak üzere kurbanlarının birçoğu cinsel istismara ve tecavüze uğradı, bir engelli çocuksa yaşamını yitirdi.

Hem Marco hem de Sven bir çocuk istismarcısıyla yaşamanın “hayatta kalmak için günlük bir savaş” olduğunu söyledi.