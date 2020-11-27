Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 31 ölü

İsmi açıklanmayan bir Afgan yetkili, Afganistan’ın Gazni vilayetinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yetkili, saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü

Öte yandan ülkenin doğusundaki Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Zabul Vilayeti Emniyet Sözcüsü Hikmatullah Kochai, Vilayet Konseyi Yöneticisi Attajan Haqbayat’ın konvoyunu hedef alan bombalı araç saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin de yaralandığını söyledi.