ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail hükümeti yanlısı Israel HaYom gazetesine verdiği söyleşide, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürerek Filistin’in liderliğine Fetih Hareketi'nden ihraç edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Muhammed Dahlan'ın getirilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Friedman, "Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda BAE, Mısır ve Ürdün tarafından El Fetih’in başına geçirilmeye çalışılan Dahlan, FKÖ ve Fetih içerisinde, İsrail istihbaratı ile ilişkili ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edilmişti.

Friedman, Batı Şeria’dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara’da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Friedman, "Filistinlilerin yöneticileri, hâlâ çok eski ve alakasız şikâyetlerle uğraşıyorlar. 21’inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar" dedi.

Filistin: Yolunu çizecek olan halkımızdır

David Friedman'ın ifadelerine Filistin Devlet Başkanlığından tepki geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "ABD'nin tehdit ve baskı politikası ile Başkan'a (Abbas) ve liderliğe şantaj yapma girişimleri başarısızlığa mahkûm olacak" ifadelerini kullandı.

Sadece Filistin halkının demokratik temellere göre başkanını belirleyebileceğini vurgulayan Rudeyne, "Ulusal davamızı tasfiye etmeyi amaçlayan komplolar ve halkımızın sembollerine yapılan saldırıların bir değeri yoktur. Yolunu çizecek ve liderini seçecek olan halkımızdır" dedi.

Rudeyde, "Barışı satın alamayacaklar. Normalleşme ve ilhak asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.