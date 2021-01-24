ABD’nin bir ayda 140 bin kişilik istihdam kaybı kadın emekçilerin krizi oldu

Bu ayın başında ABD’nin anaakım medyası, Aralık ayı içerisinde ülkenin 140 bin kişilik net istihdam kaybı yaşadığını yazdı. Çıkan bu haberin daha da çarpıcı yanı ise bu istihdam kaybının tamamının kadınların çalıştığı işlerde olduğu idi. Haberlerde daha az yer alan ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu anketinin verileri ise, yine Aralık ayındaki iş kaybının neredeyse hepsinin siyahi ve hispanik emekçi kadınların başına geldiğini gösteriyor.

Pandeminin başından itibaren açıklanan verilere bakıldığındaysa, kadınlar arasında iş kaybının erkeklerden çok daha fazla seyrettiği görülüyor. ABD’nin kadın emekçileri, salgın başlamadan önceki Şubat ayına göre 5,4 milyon daha az işle 2020'yi kapattı. Erkekler aynı dönemde 4,4 milyon iş kaybetti.

Son sekiz ayda, imalat ve inşaat gibi bazı sektörlerde yeniden istihdam alanı açılsa da, eğitim, konaklama ve perakende sektörlerinde Aralık ayında ciddi istihdam kayıpları oluştu. Otel, restoran ve diğer konaklama sektörlerinde, Aralık ayında toplamda 498.000 kişilik istihdam kaybı yaşadı; bu da Aralık ayında yeni istihdam alanlarının eklenmesiyle oluşan net istihdam kaybının 3,5 katı ediyor. Bu istihdam kayıplarının yüzde 56,6'sını kadınlar oluştururken, eğlence ve konaklamadaki iş gücünün yüzde 53,1'ini kadınlar oluşturdu.

Buradan çıkan sonuç, sadece kadınların pandemiden derinden etkilenen sektörlerde çalıştıkları için işlerini kaybettikleri değil, bununla da kalmayıp aynı zamanda bu sektörlerde orantısız bir şekilde işlerini kaybettikleri. Bu gidişatın en şaşırtıcı örneği ise kamu sektöründeki rakamlara bakınca görünüyor. Kamu işgücünün yüzde 57,5'ini oluşturan kadın emekçiler, bu sektörün Aralık ayında kaybettiği 45 bin kişilik istihdam kaybının yüzde 91,1'ini oluşturuyor.

Siyahi ve hispanik emekçi kadınların bu kayıplardan en büyük payı alması da elbet tesadüf değil. ABD’de kadın-erkek arasındaki toplumsal eşitsizliğin, ırkçılığın ve sömürünün bir araya gelerek oluşturduğu bu akıl almaz tabloda yalnızca Aralık ayında 54 bin siyahi kadın işini kaybetti. Bu rakam 2020 Mart ve Nisan ayından bu yana işgücünde en büyük aylık düşüşe işaret ediyor.

ABD’deki Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi’nin (PSL) yayını olan Breaking the Chains’te konu üzerine yayımlanan bir yazıda, emekçi kadınların bu kriz düzeyindeki istihdam kayıplarının, kapitalist ekonomiye göre değeri düşük, yetersiz finanse edilen sektörlerdeki ağırlıklı temsilleriyle kısmen açıklanabileceği hatırlatıldı. Okullar ve kreşler kapandığında, çalışan kadınların iş ve ebeveynlik arasında denge kurmak zorunda bırakılması bir yana, düşük ücretli işlerin ebeveynlerin evden çalışmasına izin verme veya esnek çalışma saatleri sağlama olasılığı da yok denecek kadar az. Çocuk bakımının da bir krize dönüştüğü zamanlardan geçerken, kadınları işgücünü tamamen terk etmeye zorlayan koşullarla karşı karşıya kalınmış bir durum hakim.

İstihdam kayıplarındaki bu rakamlar, kamusal desteklerin ve sorumlulukların, yani çocuk bakımı, sağlığa erişim ve barınma güvencesinin ortada olmayışıyla birleştiğinde, salgın öncesinde zaten görece fazla çalışan ve buna karşılık daha az maaş alan kadınlar için büyük bir zorluk teşkil ediyor.