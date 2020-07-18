ABD satın almasını engellemişti: Küba kendi ürettiği 500 solunum cihazını kullanıma sokmaya hazırlanıyor

BioCubaFarma'ya bağlı Küba Nörobilim Merkezi'nin (CNEURO) müdürü olan Dr. Mitchell Valdés Sosa, Ekim ayına kadar Küba'da üretilen ilk 500 solunum cihazının kullanıma sokulacağını söyledi.

Dr. Valdés, iki tasarımın mevcut olduğunu, kullanılan iki tasarımın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Londra Üniversitesi Koleji tarafından çevrimiçi olarak sunulan açık kodlara dayandığını, ancak kullanılan yazılımın ve endüstriyel tasarımın Küba uzmanlarının işi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, İlaç, Ekipman ve Tıbbi Cihazların Devlet Kontrolü Merkezi (Cecmed) tarafından, bu tür ekipmanların üretimi için belirlenen tüm düzenlemelere ve yasal gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı kalındığının altını çizdi.

Dr. Valdés, geçen Nisan ayında Küba hükümetinin, İsviçre şirketi IMT Medical AG ve Acutronis'ten solunum cihazı satın almasının engellendiğini ve cihazların ABD firması Vyaire Medical Inc. tarafından alındığını hatırlattı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin kendi solunum cihazlarını üretmeye başlama kararı aldığını belirten Dr. Valdés, "Bu, ülkenin liderliğinin rekor sürede bir prototip solunum cihazı geliştirmesi için çok kurumlu bir ekibi görevlendirdiği zamandı. Buradaki amaç Covid-19'lu hiçbir Kübalı hastanın, yardımlı solunumu garanti edebilecek önemli bir tıbbi cihazdan mahrum bırakılmamasıydı" dedi.