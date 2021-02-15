NATO'dan 'Afganistan' açıklaması: Doğru zaman gelmeden çekilmeyeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'dan "doğru zaman gelmeden çekilmeyeceklerini" söyledi.

Taliban'a şiddeti düşürme çağrısı yapan Stoltenberg, NATO birliklerinin ülkeden çekilmesinin sahadaki duruma bağlı olduğunu savundu.

Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında "Ortak hedefimiz açık: Afganistan bir daha asla anayurtlarımıza saldırmaları için teröristlerin sığınağı olmamalı. Hiçbir müttefikimiz gerekli olduğundan daha uzun süre Afganistan'da kalmak istemese de doğru zaman gelmeden çekilmeyeceğiz" dedi.