AB, Türkiye’ye daha fazla yaptırım için Biden'ı bekleyecek

Avrupa Birliği’nin bugün başlayan ve yarın sona erecek liderler zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırımların açıklanması bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre AB liderleri bazı Türk vatandaşlarına Doğu Akdeniz’deki sondaj arama çalışmaları nedeniyle yaptırımlar açıklayacak ancak daha sert yaptırımlar Mart ayına ertelendi.

Zirvenin sonuç bildirisi taslağına göre, AB Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını planlayan ve bu çalışmalara katılan kişilere yönelik yaptırım kararı alacak.

ABD ile işbirliği için Biden bekleniyor

AB, Joe Biden’ın Ocak ayında ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Türkiye'ye daha fazla olası yaptırım için Washington ile işbirliği yapmayı planladığını açıkladı.

Kasım 2019’daki kararıyla iki Türk yetkiliye yaptırım uygulayan AB’nin bu zirvede henüz ismi açıklanmayan bazı Türk yetkililerin ve şirketlerin de AB’deki varlıklarını dondurması bekleniyor.

Taslakta “Türkiye tek taraflı adımlara ve kışkırmalara girişmiş, AB’ye karşı söylemini tırmandırmıştır” ifadesi yer aldı.

AB’nin üst düzey diplomatları önerilen yaptırımları sembolik olarak nitelerken "Birliğin NATO müttefiki ve AB üyesi adayı olan Türkiye’ye karşı sert yaptırımlardan kaçındığı görüşünü" dile getiriyor.