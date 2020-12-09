Emekli Diplomat Engin Solakoğlu: AB yaptırımı tartışması fazla abartılıyor

soL TV'nin ilgi çeken programı Burası Ankara'nın dün akşamki konuğu Dayanışma Meclisi üyesi ve emekli diplomat Engin Solakoğlu'ydu.

Başka birçok konuyla birlikte AB'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönük olası bir yaptırımının tartışıldığı programda Solakoğlu AB-Türkiye arasındaki ciddi ekonomik ilişkilere ve risklere dikkat çekerek ciddi bir yaptırım beklemediğini, daha çok "kaş çatma" anlamına gelebilecem uygulamalar olabileceğini söyledi.

AB'nin bir blok olarak yaptırım gücüne ulaşmadığını söyleyen Solakoğlu bu yaptırım tartışmasının da fazla abartıldığını düşündüğünü söyledi.

Solakoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle: