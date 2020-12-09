AB'den Türkiye'ye yaptırım taslağı sızdı

Avrupa Birliği (AB) liderlerine yarınki zirvede sunulması için hazırlanan bir taslağa göre, AB, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sorumlu Türk kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacak.

Reuters'ın aktardığı taslağın kabul edilmesi durumunda AB, 2019'dan bu yana yürürlükte olan yaptırımlar temelinde bir "ek yaptırım listesi" hazırlayacak. Taslakta, söz konusu yaptırımların "gerektiği durumda genişletileceği" belirtiliyor

AB, geçen yıl, Doğu Akdeniz'deki izinsiz sondaj çalışmalarına ilişkin Türk kişi ve şirketlere dönük bir yaptırım programı oluşturmuştu. Kıbrıs yönetimi, yaptırım listesinin yeterli olmadığını, listenin genişletilmesi gerektiğini savunmuştu.

Hafta başında yapılan AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda üye ülkeler, Doğu Akdeniz'de yapıcı tutum sergilemesi istenen Türkiye'nin beklentiye yanıt vermediği konusunda görüş birliğine varmıştı.