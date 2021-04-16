6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadeye çağrıldı

Emekli amirallerin Montrö ve TSK'daki dinci örgütlenmeler konusunda uyarı ve endişelerini dile getirdikleri açıklamayı 'darbe tehdidi' 'darbe iması' suçlamalarıyla karışılayan iktidarın ardından yargı da hızla harekete geçip soruşturma başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 14 emekli amiralin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu sabah bazı generallerin evinde arama yapıldığı bilgisi basına yansımıştı.

Az önce ajanlara düşen habere göre ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.