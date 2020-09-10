5 kentte karantina ihlali yapanlar yurtlara gönderilecek, bir kentte bileklik takılacak

Son günlerde artan koronavirüs vakalarının sebeplerinden biri olarak gösterilen karantina altında olması gereken kişilerin toplum içine çıkmasını engellemek için bazı kentlerde yeni adımlar atılacak.

5 kentte karantina altında olması gerekirken sokakta, pazarda, lokantada, düğünde ya da seyahat ederken yakalanan kişiler KYK yurtlarına konularak gözetim altında tutulacak, masraflar da tahsil edilecek.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda kararı şöyle duyurdu:

Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır.

Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Kıymetli Çankırılılar, yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden korona virüs hastaları geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır” uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” diye belirtti.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapanların KYK yurtlarına alınacağını belirterek “Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Mardin

Mardin’de ise koronavirüs hastalarına ve temaslılara hasta bilekliği takılması yönünde karar alındı.

Bilekliği çıkaranlara da para cezası verilecek.