Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi sonrası kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık, uzun yıllardır AKP'de çeşitli görevler alan isimlerden biri.

Son kongrede Erdoğan tarafından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yanık, kısa süre sonra da bakanlık koltuğuna oturdu.

Derya Yanık kimdir?

Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.

Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Yanık, aynı zamanda AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AKP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulunan Derya Yanık, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.