Yemek Sepeti'nin 'işkolu' oyunu: 2 bin işçinin sendika üyeliği düşürüldü

Yemek Sepeti'nde örgütlenen DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikasının toplu iş sözleşmesi için bakanlığa yetki başvurusu aşamasında şirket SGK kayıtlarına müdahale ederek işçilerin bulunduğu işkolunu değiştirdi. Bunun sonucu olarak yaklaşık 2 bin işçinin Nakliyat-İş Sendikası'na üyeliği düştü.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bugün yaptıkları açıklamayla Yemek Sepeti işçilerinin ve sendikanın haklı mücadelesini desteklediğini duyurdu ve şirket yönetimini işçilerin kararına ve iradesine saygı göstermeye çağırdı.

Bakanlık verilerine göre Yemek Sepeti'nde Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı itibarıyla 6200 işçi çalışıyor.

Yemek Sepeti işçileri, anayasal haklarını kullanarak DİSK üyesi Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenmeye, üye olmaya başlamıştı. 2020 yılının son aylarında başlayan bu süreç, 2021 Ocak ayında daha da hızlanarak devam etmişti.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na uygun olarak DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi için bakanlığa yetki başvurusu aşamasında işveren, işyerinin SGK kayıtlarında hukuka aykırı bir müdahale yaparak işçilerin bulunduğu “Taşımacılık” işkolunu, “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolu olarak değiştirdi. Bunun sonucu olarak işyerinde çalışan 2 bine yakın işçinin Nakliyat-İş Sendikası üyeliği düştü.

'Örgütlenme hakkı açık bir şekilde çiğnendi'

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak açıklamada "Yemek Sepeti yönetimi bu şaibeli, muvazaalı girişimle işçilerin Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan kaynaklanan örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını açık bir şekilde çiğnemiştir. İşçilerin DİSK’i, Nakliyat-İş Sendikası’nı seçmeleri haklarını kullanmalarının ve özgür iradelerinin bir sonucudur. Başta işveren olmak üzere herkes bu haklara ve işçilerin özgür iradesine saygı göstermelidir" denildi.

Açıklamada şu çağrıya yer verildi:

"Bizler;

Yemek Sepeti yönetimini işçilerin kararına, iradesine, hukukuna saygı göstermeye,

Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri hileli yollar kullanarak işçilerin haklarını kullanmalarını engellemeye çalışanlara karşı göreve çağırıyoruz.

Yemek Sepeti işçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın haklı mücadelesi destekliyoruz."