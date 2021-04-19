Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova'da yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranını açıkladı.

Bu illerin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaptığını duyuran Koca, sosyal medya hesabından bu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Koca "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." dedi.