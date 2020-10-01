Türkiye'de sosyal medya platformları için yeni dönem

Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen ve Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa kapsamında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya ağ sağlayıcıları için temsilci bulundurma süreci bugünden itibaren başladı.

29 Temmuz'da TBMM'de kabul edilen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı her sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma şartı koşuyordu.

Yasa kapsamında Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğüne ilişkin bu kurumlara bildirimde bulunacak.

Bildirimi takip eden 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirmeyen sağlayıcılara BTK tarafından, önce 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İdari para cezası verilmesini takip eden 30 gün içinde halen yükümlülüğün yerine getirmeyen sağlayıcılar 30 milyon lira daha ceza ödemek zorunda kalacak.

Sonraki aşamalarda da bu sosyal ağ sağlayıcılara reklam yasağı getirilmesi ve yüzde 50 ile 90 oranında bant daraltma, yani yavaşlatma, cezası verilecek.

'Temsilci atamaları zor'

DW Türkçe'ye konuşan İfade Özgürlüğü Derneği'nden Yaman Akdeniz'e göre bu kurumlar Türkiye'de temsilcilik açma yoluna gidecek gibi görünmüyor.

Akdeniz, Twitter'ın bugüne dek, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturabilecek kararları uygulamamayı tercih ettiğini, ancak, Türkiye'de temsilcilik açmasıyla birlikte uygulamak zorunda kalacağını belirtiyor. İnternet hukuku uzmanı Akdeniz, "Bu sebeple Twitter'ın Türkiye'ye herhangi bir yatırım yapacağını sanmıyorum. Hatta bundan eminim. Benzer şekilde Facebook'un da bu yolu izlemeyeceği kanaatindeyim. Ancak Google benim için tümüyle bir muamma" değerlendirmesini yaptı.