TKP'den imza kampanyası: Herkese Aşı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) aşılarda istifçilik ve patentler yoluyla üretimin sınırlandırılması gibi etkenlerle dünya çapında oluşan krize işaret ederek "Sağlık sistemi daha fazla piyasa kurallarıyla yönetilemez, aşı üretimi patentlerin sunduğu kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine bırakılamaz" dedi.

Aşıların dağıtımı ve üretimi önündeki engellerin kalkması için çalışma başlatan TKP aynı zamanda herkeseasi.org adresi üzerinden başlattığı imza kampanyasına da destek çağrısında bulundu.

Patentlerin ilaç tekellerinin akıl almaz kârlar kazanmasını sağladığına dikkat çeken TKP yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Aşılar üzerindeki patentler ve bu patentlerin paylaşılmaması, ilaç tekellerinin daha fazla kazanmasını sağlıyor, kazanmanın ötesinde zenginleştiriyor. Aynı nedenle aşıların üretim ve tedariğinde sorunlar görülüyor. Aşı üretimi yetersiz kalıyor."

"Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalıdır!" çağrısında bulunan TKP sağlık sisteminin daha fazla piyasa kurallarıyla yönetilemeyeceğini vurguladı. Aşı üretiminin patentlerin sunduğu kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine bırakılamayacağını belirten Türkiye Komünist Partisi, "Aşıların formülleri ve üretim teknolojileri tüm ülkelerle paylaşılmalı, üretilmeleri patent yasakları ile engellenmemeli, aksine bu aşıların üretimi için gerekli ise teknolojik iyileştirmeler hızla desteklenmelidir. İnsanlık için aşı ücretsiz olarak üretilmeli ve yaygın ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

TKP'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Bir yılı aşkın süredir büyük bir trajediye dönen Covid-19 salgını bir kez daha toplum sağlığını ilgilendiren hiçbir konunun sermayenin insafına bırakılmaması gerektiğini gösterdi.

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmak için halkımızın mücadeleyi güçlendirmeye ihtiyacı var, kâr hırsı ile insanların yaşamlarını kurban eden tekellere hep birlikte karşı duralım!

Türkiye Komünist Partisi sağlık hakkı, herkese aşı hakkı için mücadeleye çağırıyor.

Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalıdır!

Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada şu ana kadar 3 milyona yakın kişi yaşamını yitirdi...

Dünyada “tarihin en büyük aşılama kampanyası” olarak sunulan aşılama çalışmalarında dünya nüfusunun sadece yüzde 2,16’sı tam olarak aşılanmış durumda. Aşının dağıtım ağı ise bilimsel verilerle değil yine kapitalizmin kurallarıyla belirleniyor.

Aşılar üzerindeki patentler ve bu patentlerin paylaşılmaması, ilaç tekellerinin daha fazla kazanmasını sağlıyor, kazanmanın ötesinde zenginleştiriyor. Aynı nedenle aşıların üretim ve tedariğinde sorunlar görülüyor. Aşı üretimi yetersiz kalıyor.

Zengin ülkeler yoksul ülkelere göre 25 kat daha hızlı aşılanıyor… Bazı ülkelerde tek doz aşı dahi uygulanmış değil. İlaç tekellerinin kâr hırsı göz göre göre milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor.

Ülkemizde de yeterli aşı tedarik edilemediği için aşılama hızı oldukça düştü, salgın kontrol altına alınabilecekken kontrolden çıktı...

Sağlık sistemi daha fazla piyasa kurallarıyla yönetilemez, aşı üretimi patentlerin sunduğu kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine bırakılamaz. Aşıların formülleri ve üretim teknolojileri tüm ülkelerle paylaşılmalı, üretilmeleri patent yasakları ile engellenmemeli, aksine bu aşıların üretimi için gerekli ise teknolojik iyileştirmeler hızla desteklenmelidir. İnsanlık için aşı ücretsiz olarak üretilmeli ve yaygın ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır."

TKP'nin başlattığı imza kampanyasına destek olmak için: herkeseasi.org