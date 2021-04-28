TKP'den dayanışma ve mücadele çağrısı: Örgütlülük en büyük gücümüzdür

Türkiye Komünist Partisi, AKP'nin salgın dolayısıyla aldığı "kapanma" kararı sonrası yaptığı açıklamada "Yok sayılan emekçilerin sesi olmak, emekçilerin kardeşliğini, dayanışmayı ve mücadeleyi örmek için görev başına!" dedi.

Açıklamada "Örgütlülük en büyük gücümüz" denirken, "Halkça zor günlerden geçiyoruz, önümüzde ise bizleri çok daha zor günler bekliyor. TKP’lilere bugün önemli bir görev düşmektedir. İktidarın halkı ezmesine izin vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Örgütlülük en büyük gücümüz!

Sevgili TKP’liler ve dostları,

Yok sayılan emekçilerin sesi olmak, emekçilerin kardeşliğini, dayanışmayı ve mücadeleyi örmek için görev başına!

AKP yeni yasakları açıkladı. Bir önceki açıklamada “84 milyon sorumludur” diyerek kendi üzerlerinden sorumluluğu atıvermişlerdi. Şimdi aynı sorumsuzlukla halka 17 gün boyunca “Bakın kendi başınızın çaresine” demiş oldular.

Ekmek giremeyecek evleri, ödenemeyecek faturaları, batmanın eşiğine gelen esnafı düşünmeden…

Halkça zor günlerden geçiyoruz, önümüzde ise bizleri çok daha zor günler bekliyor.

TKP’lilere bugün önemli bir görev düşmektedir.

İktidarın halkı ezmesine izin vermeyeceğiz. Deprem ve seller yaşandığında nasıl yaptıysak, TKP nasıl herkese örnek olduysa, yine öyle yapacağız. Birbirimizi koruyacağız, dayanışma kültürünü yaygınlaştıracağız. Partinin dost elini yanı başımızdakilerden başlayarak ulaşabildiğimiz, bize ulaşan tüm emekçilere hissettireceğiz.

Semt evlerimiz, mahalle örgütlerimiz herkesin birbirinden haberdar olmasını sağlayacak. İhtiyaçlarımızı paylaşacağız, karşılamak için el birliğiyle çaba göstereceğiz.

Kadın Dayanışma Komitelerimiz, kapanmada kadın emekçilerin bir kat daha artacak olan yüklerine, baskıya, şiddete karşı dayanışma ve direnmenin adresi olacak.

Patronların Ensesinde olacağız.

Çalışmayı sürdürecek olan işletmelerde emekçilerin sağlığını tehdit eden uygulamalar hakkında bilgi toplayacak, işçileri virüs tehdidi altında çalışmaya zorlayan patron ve yöneticileri teşhir edeceğiz.

Kısıtlama ya da salgın bahanesiyle işçilere dönük her tür adaletsizliğe karşı örgütlenecek ve mücadele edeceğiz.

Yayınlarımız görmezden gelinen gerçekleri görünür kılacak. Hak gasplarını, yasak istismarlarını, fırsatçılıkları, milyonlarca insan üç kuruşa muhtaç hale gelirken zenginleşenleri tek tek teşhir edeceğiz.

Örgütlülük en büyük gücümüzdür. Tüm partilileri ve dostlarımızı birbirine daha çok kenetlenmeye çağırıyoruz.

Kolları sıvayalım…